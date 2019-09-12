2019-09-12T19:46:34+03:00
Происшествия

Отключение света в больнице Севастополя могло стать причиной смерти

В поле зрения чиновников попала горбольница №3
Галина КОВАЛЕНКО
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Оборудование не может работать без электричества.Оборудование не может работать без электричества.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В правительстве Севастополя пообещали выяснить, насколько отвечает действительности информация о том, что в городской больнице №3 из-за перебоев с электричеством погиб человек.

Директору местного департамента здравоохранения Сергею Шеховцеву, когда он приехал в эту больницу, пациенты рассказали: якобы в палате интенсивной терапии умерла женщина, перенесшая инсульт. Трагедия произошла потому, что отключили свет и перестало работать медицинское оборудование.

- Надо разобраться, а потом предпринимать какие-то меры и действия, - прокомментировал ситуацию Сергей Шеховцев.

Напоминаем, что в конце августа во дворе больницы №4, на Северной стороне Севастополя, умерла Александра Яковлевна. Пожилой женщине сотрудники приемного покоя отказали в медицинской помощи. Пенсионерке пыталась помочь женщина, которая шла мимо, но карета скорой помощи приехала, когда баба Саша умерла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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