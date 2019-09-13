В Севастополе нашли «прыгающую» мину

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-13T15:13:11+03:00

В Севастополе часто находят боеприпасы. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по г. Севастополю

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В разных районах Севастополя, когда проводили земляные работы, были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

- На 2-м кордоне Мекензиева лесничества взрывотехники ОМОН «Беркут» обследовали противопехотную мину, которая во время Великой Отечественной войны получила название «прыгающая», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Севастополю. – Здесь же грибники нашли четыре гранаты со снятыми предохранителями.

Выезжали взрывотехники и в окрестности железнодорожной станции «Мекензиевы горы», где во время рытья траншеи трактор задел ковшом 150-мм осколочно-фугасный гаубичный снаряд.

Ликвидацией этих боеприпасов будут заниматься сотрудники севастопольского МЧС, но бывают и исключения. Например, кассетную немецкую авиабомбу SD-2, которую нашли на приусадебном участке, сотрудники «Беркута» уничтожили на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU