В Севастополе нашли «прыгающую» мину
В разных районах Севастополя, когда проводили земляные работы, были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
- На 2-м кордоне Мекензиева лесничества взрывотехники ОМОН «Беркут» обследовали противопехотную мину, которая во время Великой Отечественной войны получила название «прыгающая», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Севастополю. – Здесь же грибники нашли четыре гранаты со снятыми предохранителями.
Выезжали взрывотехники и в окрестности железнодорожной станции «Мекензиевы горы», где во время рытья траншеи трактор задел ковшом 150-мм осколочно-фугасный гаубичный снаряд.
Ликвидацией этих боеприпасов будут заниматься сотрудники севастопольского МЧС, но бывают и исключения. Например, кассетную немецкую авиабомбу SD-2, которую нашли на приусадебном участке, сотрудники «Беркута» уничтожили на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU