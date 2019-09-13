Керченские льготники получили бесплатную землю

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-13T10:11:46+03:00

Крымчане, получившие постановления о передаче земли в собственность. Фото : официальная страница Сергея Бороздина в Facebook

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Жители Керчи, из числа льготников, получили в собственность участки земли для частного строительства. Всего новой собственностью обзавелось 13 человек из 200 стоящих в очереди.

- Это уже второе подобное мероприятие - 30 июля участки получили первые семеро граждан, - написал в своем Facebook Сергей Бороздин, глава керченской городской администрации.

Он уточнил, что все участки выделены в районе керченского поселка Джаныкой, где уже "нарезали" 375 участков для индивидуального строительства. Кроме того на территории нового района должна появиться школа, детский сад, рынок и деловой центр.

Следующая раздача земельных участков запланирована в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU