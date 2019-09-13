2019-09-13T10:17:51+03:00
Общество

Налоги и акцизы: за счет чего растет бюджет Крыма

За восемь месяцев этого года крымская казна пополнилась на 29 миллиардов рублей
Никита ПОЛЬКО
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В этом году доходы республики выросли на 15%В этом году доходы республики выросли на 15%Фото: Мария ЛЕНЦ
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Показатель собственных доходов республики, по сравнению с годом прошлым, вырос почти на 15%. По информации министра финансов РК Ирины Кивико, кассовые назначения за январь-август перевыполнены на 3,6%, а годовые назначения выполнены на 62,3%.

При этом поступления по налогу на доходы физлиц составили более 11,8 миллиарда рублей. Это на 819 миллионов больше, чем в 2018 году. Налог на прибыль организаций за этот год составил больше 5,4 миллиарда рублей.

Акцизы также принесли пополнения в крымский бюджет - на 3,8 миллиарда рублей. Неналоговые доходы составили еще 3 миллиарда. Налог на имущество организаций дал 1,6 миллиарда, транспортный – почти 256 миллионов. А вот налог по «упрощенке» принес в казну 2,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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