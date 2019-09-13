Развратный севастополец шесть лет насиловал мальчиков
Мужчину обвиняют в половых преступлениях по 15 эпизодам
Преступления были совершены в Севастополе.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Житель Севастополя шесть лет занимался развращением несовершеннолетних мальчиков. Теперь его ждет суд.
В пресс-службе крымского Следкома сообщают, что мужчину обвиняют в половых преступлениях по 15 эпизодам.
С мальчиками обвиняемый знакомился на улице. Выбирал детей до 14 лет и под различными предлогами приглашал их к себе домой. Не брезговал севастополец заниматься развратом и в своем авто.
Сегодня установлены все обстоятельства его преступлений, а сам обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU