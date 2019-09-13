Развратный севастополец шесть лет насиловал мальчиков

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-13T15:11:13+03:00

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Житель Севастополя шесть лет занимался развращением несовершеннолетних мальчиков. Теперь его ждет суд.

В пресс-службе крымского Следкома сообщают, что мужчину обвиняют в половых преступлениях по 15 эпизодам.

С мальчиками обвиняемый знакомился на улице. Выбирал детей до 14 лет и под различными предлогами приглашал их к себе домой. Не брезговал севастополец заниматься развратом и в своем авто.

Сегодня установлены все обстоятельства его преступлений, а сам обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU