За сутки в Крыму утонуло два человека

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-13T11:33:51+03:00

Многие отдыхающие не воспринимают всерьез опасность купания в шторм Фото: Иван ВИСЛОВ

Еще одного удалось спасти

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За минувшие сутки море забрало жизни двух человек. Одно тело было обнаружено в селе Каменское Ленинского района, другое - неподалеку от Судака в селе Прибрежное.

Личности погибших уже установлены, однако обстоятельства их гибели еще предстоит выяснить.

- С начала года произошло 79 происшествий на воде, погибло 55 человек, - уточнил Сергей Шахов, министр чрезвычайных ситуаций Крыма.

В пресс-службе МЧС отметили, что одного человека в районе села Рыбачье под Алуштой удалось спасти.

Мужчина 1976 года рождения переоценил свои силы и начал тонуть в 20 метрах от берега. Спасатели алуштинского отряда доставили его на берег, помощь медиков мужчине не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU