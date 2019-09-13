За сутки в Крыму утонуло два человека
За минувшие сутки море забрало жизни двух человек. Одно тело было обнаружено в селе Каменское Ленинского района, другое - неподалеку от Судака в селе Прибрежное.
Личности погибших уже установлены, однако обстоятельства их гибели еще предстоит выяснить.
- С начала года произошло 79 происшествий на воде, погибло 55 человек, - уточнил Сергей Шахов, министр чрезвычайных ситуаций Крыма.
В пресс-службе МЧС отметили, что одного человека в районе села Рыбачье под Алуштой удалось спасти.
Мужчина 1976 года рождения переоценил свои силы и начал тонуть в 20 метрах от берега. Спасатели алуштинского отряда доставили его на берег, помощь медиков мужчине не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU
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