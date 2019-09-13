Аксенов отказался от депутатства. Депутаты хотят видеть его в Совмине

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-13T14:43:10+03:00

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Крымский Госсовет нового, второго созыва, будет сформирован к концу следующей недели. Первая сессия будет открыта во вторник, 17 сентября.

Своего председателя парламентарии будут выбирать в пятницу. В этот же день пройдет избрание главы Крыма, сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение крымского парламента три кандидатуры на пост главы республики. Депутатам придется выбирать между действующим главой Сергеем Аксеновым, депутатом Госдумы от ЛДПР Павлом Шперовым и руководителем крымского отделения КПРФ Сергеем Богатыренко, напоминает «Крыминформ».

Сегодня также стало известно о том, что Сергей Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента в письменной форме. Его заявление должен принять местный Избирком до конца дня.

ИСТОЧНИК KP.RU