2019-09-13T16:19:57+03:00
Общество

Новые маршруты: автобусы связали Симферополь с двумя селами

Один из маршрутов уже запущен, другой начнет работу в понедельник
Никита ПОЛЬКО
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Сразу несколько новых сельских маршрутов запустят в СимферополеСразу несколько новых сельских маршрутов запустят в СимферополеФото: Архив "КП"
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Начиная с понедельника, 16 сентября, из Симферополя начнет курсировать новый автобусный маршрут. Он свяжет столицу Крыма с селом Первомайское. При этом с сегодняшнего дня уже запущен другой новый маршрут, соединивший столицу Крыма с селом Лесноселье.

На новые маршруты автобусы выпускает ГУБ РК «Крымтроллейбус». - На каждом из них будет работать по одному автобусу повышенной комфортности, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе Минтранса РК. – Ежедневно предусмотрено по пять оборотных рейсов на маршрут. Стоит отметить, что автобус на Лесноселье проходит через село Мазанка. При этом автобус до Первомайского, после выезда на Московскую трассу, будет сворачивать на село Урожайное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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