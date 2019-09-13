Последние теплые выходные: на следующей неделе в Крым придет осень

СЕГОДНЯ 17:31 2019-09-13T17:41:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Крыма остается совсем не много времени, чтобы успеть насладиться последними теплыми деньками. Область повышенного давления удержит летнюю погоду на полуострове до 18 сентября. А после осень начнет вступать в свои права.

- В начале недели сохранится теплая погода - до 28 градусов. Но есть вероятность, что будет ветрено, - рассказали «КП – Крым» в Гидрометцентре республики. - А вот со среды возможно серьезное похолодание.

Вместе с холодами, скорее всего, в Крым придет и дождливая погода. Поэтому всем, кто хочет насладиться отдыхом на море, лучше поторопиться. Не стоит забывать, что по вечерам уже довольно прохладно. С понедельника средняя ночная температура составит 11 -13 градусов тепла и только в районе ЮБК она сохранится на уровне 14-15 градусов. Так что не пренебрегайте теплыми вещами, отправляясь на природу.

А вот температура моря еще некоторое время будет достаточно высокой - не ниже 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU