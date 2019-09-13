Земельный налог должны заплатить 290 тысяч крымчан

СЕГОДНЯ 18:43 2019-09-13T18:50:29+03:00

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До 2 декабря 2019 года почти 300 тысяч крымчан должны будут оплатить земельный налог. Все владельцы участков, сведения о которых есть в базе налоговиков, получили соответствующие уведомления.

Как сообщает Крымское Информационное Агентство, оплатить налог можно через «Личный кабинет налогоплательщика», где потребуется только ввести реквизиты банковской карты.

Также можно использовать сервис "Заплати налоги" на сайте ФНС или внести деньги лично в любом отделении налоговой службы.

- В этом году количество налогоплательщиков выросло в 1,8 раза, а количество объектов земельной собственности, по которым исчислен налог, увеличилось в 2,3 раза, - сообщили в пресс -службе УФНС России по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU