Ветрено и без осадков: погода в Крыму на 14 сентября
В Симферополе 14 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, до 15 метров в секунду, днем местами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14…16 градусов, а днем 26-29 градусов.
В Севастополе в субботу также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура днем поднимется до 25-28 градусов.
На Южном берегу Крыма сегодня переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 20…22 градуса, а днем 26-28.
В Керчи малооблачно и без осадков. Температура воздуха днем составит около 27 градусов.
Напомним, что в Крыму объявлена повышенная пожароопасность - будьте осторожны с огнем, и берегите себя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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