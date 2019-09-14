Ветрено и без осадков: погода в Крыму на 14 сентября

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-14T12:27:14+03:00

Погода все еще радует гостей и жителей полуострова Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

В эту субботу на полуострове еще сохранится теплая погода

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В Симферополе 14 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, до 15 метров в секунду, днем местами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14…16 градусов, а днем 26-29 градусов.

В Севастополе в субботу также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура днем поднимется до 25-28 градусов.

На Южном берегу Крыма сегодня переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 20…22 градуса, а днем 26-28.

В Керчи малооблачно и без осадков. Температура воздуха днем составит около 27 градусов.

Напомним, что в Крыму объявлена повышенная пожароопасность - будьте осторожны с огнем, и берегите себя.

ИСТОЧНИК KP.RU