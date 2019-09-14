2019-09-14T13:05:25+03:00
Общество

Близ Керчи на дереве нашли немецкую авиабомбу

Опасная находка висела на ветках прямо у тропы к морю
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Авиабомба SD-1 обнаруженная на ветках дерева. Фото: Пресс -служба ГУ МЧС РФ в КрымуАвиабомба SD-1 обнаруженная на ветках дерева. Фото: Пресс -служба ГУ МЧС РФ в Крыму
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Сотрудникам МЧС 13 сентября пришлось обезвреживать авиабомбу, обнаруженную довольно необычным образом. Спасателям сообщили, что на дереве у тропинки, ведущей к морю, неподалеку от поселка Бондаренково Ленинского района висит взрывоопасный предмет.

Прибыв на место, сотрудники убедились, что это - немецкая килограммовая авиабомба времен ВОВ, модели SD -1. При обследовании территории вокруг дерева саперы обнаружили еще две авиабомбы весом 2,5 и 20 кг.

- Все найденные боеприпасы времён ВОВ были доставлены на специализированный полигон, где их уничтожили с соблюдением всех мер безопасности, - сообщили в пресс -службе Главного управления МЧС РФ в Крыму.

Как боеприпас оказался на дереве - неизвестно. Возможно его туда поместили так называемые "черные копатели".

- Находка любителями походить с металлоискателем взрывоопасных предметов - не редкость. Если нашедший боится вызывать МЧС - то по негласному правилу он старается оставить опасную находку на видном месте, - рассказал опытный поисковик Александр Сухов

ИСТОЧНИК KP.RU

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