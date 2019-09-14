Пластические операции в Крыму будут бесплатными

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-14T13:37:29+03:00

Пока неизвестен список операций, которые будут доступны по ОМС Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пока что подобные услуги предоставляются только частными клиниками на платной основе

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Ряд пластических операций может стать бесплатным для крымчан. Подобная инициатива существует на уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации. Если решение будет положительным, то услуги пластического хирурга можно будет получить за счет средств ОМС.

- Планируется, что первым шагом к функционированию бесплатной пластической хирургии станет открытие профильного отделения в новом Многофункциональном республиканском медицинском центре «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», - сообщили в пресс - службе Министерства здравоохранения Крыма.

В минздраве также отметили, что сейчас подобные услуги бесплатно могут получить только получившие травмы, имеющие врожденные дефекты или же получившие таковые во время операций.

ИСТОЧНИК KP.RU