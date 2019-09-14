2019-09-14T13:37:29+03:00
Общество

Пластические операции в Крыму будут бесплатными

Пока что подобные услуги предоставляются только частными клиниками на платной основе
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Пока неизвестен список операций, которые будут доступны по ОМСПока неизвестен список операций, которые будут доступны по ОМСФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Ряд пластических операций может стать бесплатным для крымчан. Подобная инициатива существует на уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации. Если решение будет положительным, то услуги пластического хирурга можно будет получить за счет средств ОМС.

- Планируется, что первым шагом к функционированию бесплатной пластической хирургии станет открытие профильного отделения в новом Многофункциональном республиканском медицинском центре «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», - сообщили в пресс - службе Министерства здравоохранения Крыма.

В минздраве также отметили, что сейчас подобные услуги бесплатно могут получить только получившие травмы, имеющие врожденные дефекты или же получившие таковые во время операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Медицина в Крыму и Севастополе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Близ Керчи на дереве нашли немецкую авиабомбу
Под Симферополем построят школу на 600 мест
В ДТП на трассе Евпатория-Мирный погибло три человека
Ветрено и без осадков: погода в Крыму на 14 сентября
Земельный налог должны заплатить 290 тысяч крымчан
Региональную лизинговую компанию планируют создать в Крыму
В Севастополе из огня спасли пятерых детей
Последние теплые выходные: на следующей неделе в Крым придет осень
Неизвестный «заминировал» самолет, летевший в Симферополь
Новые маршруты: автобусы связали Симферополь с двумя селами
Аксенов отказался от депутатства. Депутаты хотят видеть его в Совмине
Россия купила для Крыма новые вагоны и локомотивы
Нелегалам из Закавказья не дали застроить центр Симферополя
За сутки в Крыму утонуло два человека
Развратный севастополец шесть лет насиловал мальчиков
Налоги и акцизы: за счет чего растет бюджет Крыма
Керченские льготники получили бесплатную землю
В Севастополе нашли «прыгающую» мину
Ветрено, переменная облачность без осадков: прогноз погоды в Крыму на 13 сентября
В Севастополе горела легковушка
Отключение света в больнице Севастополя могло стать причиной смерти
Подготовку к Всероссийской переписи населения в Крыму осложняют бродячие собаки
В Симферополь приехал библиобус
В качестве эксперимента: Севастопольские троллейбусы и автобусы будет охранять Росгвардия
На конкурсе «Мисс Крым-2019» выберут самую красивую девушку полуострова
Стало известно, где на ЮБК нельзя покупать землю: В Ялте появилась карта особо охраняемых территорий
Два троллейбусных маршрута в Симферополе станут короче
У наркоторговца из Севастополя изъяли «синтетики» на 8,5 миллионов