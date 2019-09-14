2019-09-14T17:58:45+03:00
Общество

В Керчи полиция поймала серийного "форточника"

Все украденное мужчина пропивал
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Полиция более месяца охотилась за злоумышленникомПолиция более месяца охотилась за злоумышленникомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В течении месяца полиция города Керчь ловила преступника, проникавшего в дома через окна и балконы.

Злоумышленник промышлял не только на территории Крыма, но и в соседних регионах.

Уже известно, что сумма ущерба от его действий составила как минимум 700 тысяч рублей.

- Преступником оказался безработный 25-летний керчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - сообщили в пресс - службе МВД по РК.

Мужчина уже дал признательные показания. По его словам, он пробирался в квартиры и дома через открытые окна и балконы. Там он искал деньги и ювелирные изделия. Все краденое имущество он сдавал в ломбарды. А вырученные средства - пропивал и тратил на различные увеселения.

Теперь преступника ждет тюремное заключение сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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