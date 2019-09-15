Погода в Крыму на 15 сентября: до +27 градусов и облачно

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-15T08:41:33+03:00

Весь день будет тепло, самое время собирать виноград Фото: Марина СИЗОВА

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В Крыму 15 сентября будет облачно, воздух прогреется до +27 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 17 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня до +25 градусов, без осадков. Ветер будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду.

В Севастополе в воскресенье днем столбики термометров покажут до +26 градусов. Осадков не ожидается, хотя небо будет скрыто за тучами. Будет дуть северный ветер до 14 метров в секунду.

На ЮБК сегодня до +27 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный до 15 метров в секунду. Дождя не будет.

Хорошая погода будет сегодня и в Керчи. Воздух прогреется до +26 градусов. Будет дуть северный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU