2019-09-15T10:25:15+03:00
Общество

В Черное море зашел американский корабль

Он вооружен четырьмя крупнокалиберными пулеметами M2
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Twitter.com/YorukIsikФото: Twitter.com/YorukIsik
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В акваторию Черного моря зашел транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) военно-морских сил США. Его появление видно на ресурсе Bosphorus Observer, который отслеживает движение судов в Босфорском проливе.

Американский корабль вооружен четырьмя крупнокалиберными пулеметами M2. Он относится к высокоскоростным многоцелевым судам класса Spearhead. На корабле есть палуба для вертолета.

Это уже третий раз, когда судно заходит в Черное море в этом году. В августе в акватории Черного моря фиксировали эсминец ВМС США "Портер".

ИСТОЧНИК KP.RU

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