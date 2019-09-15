В Черное море зашел американский корабль
Он вооружен четырьмя крупнокалиберными пулеметами M2
Фото: Twitter.com/YorukIsik
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В акваторию Черного моря зашел транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) военно-морских сил США. Его появление видно на ресурсе Bosphorus Observer, который отслеживает движение судов в Босфорском проливе.
Американский корабль вооружен четырьмя крупнокалиберными пулеметами M2. Он относится к высокоскоростным многоцелевым судам класса Spearhead. На корабле есть палуба для вертолета.
Это уже третий раз, когда судно заходит в Черное море в этом году. В августе в акватории Черного моря фиксировали эсминец ВМС США "Портер".
ИСТОЧНИК KP.RU