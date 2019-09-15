За неделю в Крыму на воде, в ДТП и на пожарах погибло 13 человек

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-15T11:10:40+03:00

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В Крыму за неделю погибло 13 человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, 3 человека погибли в ДТП. Еще один человек погиб во время пожаров, жизнь восьмерых унес шторм, одного не удалось спасти в горно-лесной зоне.

За неделю спасатели 11 раз привлекались к ликвидации ДТП, было спасено 16 человек. Кроме того, удалось потушить 243 пожара, связанных с возгоранием мсора и сухостоя, и шесть лесных пожаров. На пожарах спасли два человека. 15 человек спасатели эвакуировали в горно-лесной зоне.

Кроме того, на этой неделе море было неспокойным, что и стало причиной множественных ЧП на воде.

- На водных объектах полуострова зафиксировано 16 происшествий, в результате которых спасено 18 человек, погибло 8 человек, - заявил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU