2019-09-15T13:32:25+03:00
Общество

Устричные предприятия Крыма получили штрафы от Росприроднадзора

Фермы не предоставили положительного заключения государственной экологической экспертизы
Надежда ДАЦЮК
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Так выглядит маленький кусочек устричной фермыТак выглядит маленький кусочек устричной фермыФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Аквакультурные предприятия Крыма и Севастополя, которые занимаются выращиванием устриц и мидий, в августе и сентябре этого года получили уведомления об административных правонарушениях от Росприроднадзора. Дело в том, что фермы не прошли государственную экологическую экспертизу.

Эту информацию "КП-Крым" подтвердил член Крымской ассоциации аквакультуры, владелец устрично-мидийной фермы Сергей Кулик.

- Наша ассоциация получала эти документы. Мы не понимаем, почему предприятия должны платить по 3,5 миллиона рублей. Нас 18 человек. Представьте, какую сумму с нас хотят получить, - говорит Кулик.

По его словам, государство не предоставляет услуг по прохождению экологической экспертизы.

- За подготовку документов и сопровождение просят огромные деньги. Я занимаюсь аквакультурами с 2005 года, экологической экспертизы с меня никогда не требовали, - отмечает фермер.

По данным РБК, Черноморское объединение предприятий марикультуры, Южная ассоциация рыбоводов и Крымская ассоциация аквакультуры отправили обращения с жалобой на действия Росприроднадзора министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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