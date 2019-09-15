2019-09-15T15:21:19+03:00
Общество

Крымский боксер победил представителя Узбекистана на чемпионате мира

Глеб Бакши вышел в 1/8 финала
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба министерства спорта КрымаФото: пресс-служба министерства спорта Крыма
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Боксер из Крыма Глеб Бакши выступил на чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге.

15 сентября спортсмен вышел на ринг в 1/16 финала с представителем Узбекистана.

-Несмотря на нокдаун соперника и уверенных действий крымчанина, судья только разделенным решением отдали победу Глебу, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Крыма.

Так Глеб Бакши вышел в 1/8 финала. 16 сентября он встретится с представителем от Ирландии Мишелем Невилом.

20-й чемпионат мира по боксу проходит в Екатеринбурге с 14 по 21 сентября. Спортсмены соревнуются в восьми весовых категориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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