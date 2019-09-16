2019-09-16T08:12:17+03:00
Общество

Погода в Крыму на 16 сентября: сухо и тепло до +27

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Температура воды в Черном море у берегов Крыма + 20...23°.Температура воды в Черном море у берегов Крыма + 20...23°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

16 сентября, в понедельник, на Крымском полуострове в силе чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 25…27º.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Без осадков. Ветер днем северный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выходных в Алуште сгорело полтора гектара леса
В Симферополе разоблачили риэлтора-мошенника
Предприниматель из Норвегии написал книгу "Наш Крым"
Крымский боксер победил представителя Узбекистана на чемпионате мира
Устричные предприятия Крыма получили штрафы от Росприроднадзора
Симферопольские хулиганы на неделю перекрыли улицу Крылова
Из-за ложных звонков в скорую бюджет Крыма теряет 7,5 миллиона рублей
За неделю в Крыму на воде, в ДТП и на пожарах погибло 13 человек
В Черное море зашел американский корабль
Погода в Крыму на 15 сентября: до +27 градусов и облачно
В Крыму зафиксированы случаи нападения волков на человека
Авиабилеты в Крыму подорожали почти вдвое
На строительстве ж/д подхода к Крымскому мосту погиб рабочий
В Керчи полиция поймала серийного "форточника"
Пластические операции в Крыму будут бесплатными
Близ Керчи на дереве нашли немецкую авиабомбу
Под Симферополем построят школу на 600 мест
В ДТП на трассе Евпатория-Мирный погибло три человека
Ветрено и без осадков: погода в Крыму на 14 сентября
Земельный налог должны заплатить 290 тысяч крымчан
Региональную лизинговую компанию планируют создать в Крыму
В Севастополе из огня спасли пятерых детей
Последние теплые выходные: на следующей неделе в Крым придет осень