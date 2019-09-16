Погода в Крыму на 16 сентября: сухо и тепло до +27
16 сентября, в понедельник, на Крымском полуострове в силе чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 25…27º.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.
Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Без осадков. Ветер днем северный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
ИСТОЧНИК KP.RU