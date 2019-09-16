На выходных в Алуште сгорело полтора гектара леса
На территории Алуштинского лесоохотничьего хозяйства в воскресенье, 15 сентября, произошел пожар. Там вспыхнула сухая трава.
Площадь возгорания составила 1,5 гектара.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, на место ЧП выехало больше 30 человек спасателей и 14 единиц техники.
- Жертв и пострадавших нет, - добавили в ведомстве.
Сообщение о пожаре поступило в обед, а потушить его удалось через несколько часов.
В МЧС просят жителей и гостей полуострова соблюдать необходимые меры предосторожности в лесу.
А в случае непредвиденных обстоятельств звонить по номеру «101».
Кстати, за неделю в Крыму на пожарах, в ДТП и на воде погибло 13 человек. На прошлой неделе и море было неспокойным что и стало причиной множественных ЧП на воде.
ИСТОЧНИК KP.RU