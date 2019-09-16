На выходных в Алуште сгорело полтора гектара леса

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-16T09:22:18+03:00

К счастью, жертв и пострадавших нет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пожар тушили больше 30 человек

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На территории Алуштинского лесоохотничьего хозяйства в воскресенье, 15 сентября, произошел пожар. Там вспыхнула сухая трава.

Площадь возгорания составила 1,5 гектара.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, на место ЧП выехало больше 30 человек спасателей и 14 единиц техники.

- Жертв и пострадавших нет, - добавили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в обед, а потушить его удалось через несколько часов.

В МЧС просят жителей и гостей полуострова соблюдать необходимые меры предосторожности в лесу.

А в случае непредвиденных обстоятельств звонить по номеру «101».

Кстати, за неделю в Крыму на пожарах, в ДТП и на воде погибло 13 человек. На прошлой неделе и море было неспокойным что и стало причиной множественных ЧП на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU