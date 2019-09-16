"Уберите решетки на окнах": Преподаватели ялтинского колледжа боятся повторения керченской трагедии

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-16T11:40:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Преподаватели и студенты экономико-гуманитарного колледжа при КФУ (КГУ) в Ялте просят убрать решетки на окнах первого этажа, потому что боятся повторения керченской трагедии.

- Почти год назад в Керчи произошел теракт, и большинство студентов спаслись благодаря окнам. Тут эта возможность отсутствует, а выход только через 2 коридора. Преподаватели нашего колледжа очень просили решетки убрать, так как страшно было всем. Результат нулевой, - пишут ялтинцы в соцсетях.

Напомним, трагедия в Керченском колледже произошла 17 октября 2018 года. Студент четвертого курса привел в действие самодельное взрывное устройство и устроил стрельбу. Погибли 20 студентов и сотрудников учебного заведения. Больше 50 получили травмы. Сам же нападавший покончил жизнь самоубийством.

- Огорчает, что окна первого этажа закрыты решеткой, ведь в случае теракта или пожара мы можем оказаться в ловушке. И ответственность потом за это никто нести не будет. Не хочется быть жертвой чужой безалаберности, - делятся переживаниями студенты колледжа.

Другие ялтинцы отмечают, что учились в колледже еще 30 лет назад, и решетки были на месте.

- Но в те годы никто не догадывался о терроризме или расстрелах в учебных заведениях, не думали о пожарах. Решетки ставили от проникновений в помещение в ночное время или в отсутствие учащихся. С тех пор ничего в фасаде не изменилось, - говорит виктория Алексеева.

ИСТОЧНИК KP.RU