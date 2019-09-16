2019-09-16T12:09:21+03:00
Происшествия

Директор ялтинской парковки присвоил зарплату своих подчиненных

В общем он не выплатил людям 400 тысяч рублей
Александра КОРШУНОВА
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Деньги он с сообщникам похищал января по декабрь 2018 годаДеньги он с сообщникам похищал января по декабрь 2018 годаФото: "КП" Архив
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В Ялте будут судить директора предприятия «Туринфоцентр ЮБК». Оказалось, что он присвоил себе зарплату сотрудников.

Как оказалось, руководитель договорился со своим заместителем и потребовал, чтобы специалисты парковок отдавали ему выручку. Также он пообещал каждый день платить им 30 процентов от этой суммы.

При этом его подчиненные не должны были претендовать на официальную зарплату, на что им пришлось согласиться.

И в итоге с января по декабрь 2018 года сообщники похитили деньги, которые должны были пойти на зарплату, в размере 400 тысяч рублей.

После проведения следствия уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемым грозит крупный штраф или принудительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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