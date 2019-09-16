Крымские полицейские проведут рейд по проверке ремней безопасности

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-16T12:55:51+03:00

Это нужно для обеспечения безопасности пассажиров

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Сотрудники ГИБДД на территории Джанкоя и соседнего района проведут рейд по проверке ремней безопасности. Ведь именно там с начала года произошло 5 ДТП, в которых пострадали 10 детей.

А девять из них получили травмы.

И для того, чтобы снизить тяжесть последствий аварий с участием детей, и проводится акция «Пристегни самое дорогое, пристегнись сам!».

- Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения РФ, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Кроме того, нельзя перевозить ребенка младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

ИСТОЧНИК KP.RU