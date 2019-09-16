2019-09-16T12:55:51+03:00
Происшествия

Крымские полицейские проведут рейд по проверке ремней безопасности

Это нужно для обеспечения безопасности пассажиров
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Акция называется «Пристегни самое дорогое, пристегнись сам!»Акция называется «Пристегни самое дорогое, пристегнись сам!»Фото: архив КП Кипр
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД на территории Джанкоя и соседнего района проведут рейд по проверке ремней безопасности. Ведь именно там с начала года произошло 5 ДТП, в которых пострадали 10 детей.

А девять из них получили травмы.

И для того, чтобы снизить тяжесть последствий аварий с участием детей, и проводится акция «Пристегни самое дорогое, пристегнись сам!».

- Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения РФ, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Кроме того, нельзя перевозить ребенка младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уроженец Нигерии стал депутатом горсовета Армянска
В Крыму по тревоге подняли Черноморский флот
Синоптики рассказали, когда в Крым придут осенние дожди
Директор ялтинской парковки присвоил зарплату своих подчиненных
"Уберите решетки на окнах": Преподаватели ялтинского колледжа боятся повторения керченской трагедии
«Карма за Крым»: На Украине прокомментировали информацию о болезни актрисы Заворотнюк
В 2020 году в Крыму начнут снимать серию фильмов о греках
Напились и будут оштрафованы: Пассажирки рейса Симферополь - Москва попали в полицию
На крымской трассе «Таврида» столкнулись четыре грузовика
На выходных в Алуште сгорело полтора гектара леса
В Симферополе разоблачили риэлтора-мошенника
Погода в Крыму на 16 сентября: сухо и тепло до +27
Предприниматель из Норвегии написал книгу "Наш Крым"