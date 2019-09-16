Крымские полицейские проведут рейд по проверке ремней безопасности
Сотрудники ГИБДД на территории Джанкоя и соседнего района проведут рейд по проверке ремней безопасности. Ведь именно там с начала года произошло 5 ДТП, в которых пострадали 10 детей.
А девять из них получили травмы.
И для того, чтобы снизить тяжесть последствий аварий с участием детей, и проводится акция «Пристегни самое дорогое, пристегнись сам!».
- Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения РФ, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Кроме того, нельзя перевозить ребенка младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
ИСТОЧНИК KP.RU