2019-09-16T13:13:07+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Крым придут осенние дожди

Похолодание ожидается уже на этой неделе
Александра КОРШУНОВА
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Непогода продлится несколько днейНепогода продлится несколько днейФото: Александра КОРШУНОВА
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Уже на этой неделе в Крым придет первое осеннее похолодание. Температура воздуха начнет опускаться с 18 сентября.

Как рассказала «КП-Крым» заместитель начальника Гидрометцентра Ирина Кириченко, на полуостров придут кратковременные дожди, а температура воздуха снизится до +16…+20 градусов.

- Это связано с прохождение холодного фронта. Но могу сказать, что дожди будут кратковременные, не сильные. Но заметно похолодает ночью, в некоторых районах температура воздуха может опускаться до +4 градусов, - дополнила Кириченко.

Дожди ожидаются умеренные и идти они будут местами.

А тепло вернется на полуостров с 23-24 сентября. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +23 градусов, а осадки прекратятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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