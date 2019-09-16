Симферопольские школьники очистили набережную Салгира

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-16T16:02:31+03:00

Школьники очистили как набережную так и часть русла возле родной школы. Фото: пресс -служба администрации города Симферополь

Мероприятия были проведены в рамках субботника "Зеленая Россия"

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Симферопольские школьники приняли участие в экологическом субботнике, в рамках которого была очищена набережная и часть русла реки Салгир.

- За прошедшие выходные учащиеся городской общеобразовательной школы № 31 очистили от мусора русло реки Салгир и прилегающую территорию вблизи школы, - сообщили в администрации Симферополя.

Там особо отметили, что только общими усилиями администрации и жителей города можно содержать общественные пространства в чистоте.

В рамках акции "Зеленая Россия" в учебных учреждениях города были проведены классные часы на тему экологии и бережного отношения к окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU