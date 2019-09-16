Симферопольские школьники очистили набережную Салгира
Симферопольские школьники приняли участие в экологическом субботнике, в рамках которого была очищена набережная и часть русла реки Салгир.
- За прошедшие выходные учащиеся городской общеобразовательной школы № 31 очистили от мусора русло реки Салгир и прилегающую территорию вблизи школы, - сообщили в администрации Симферополя.
Там особо отметили, что только общими усилиями администрации и жителей города можно содержать общественные пространства в чистоте.
В рамках акции "Зеленая Россия" в учебных учреждениях города были проведены классные часы на тему экологии и бережного отношения к окружающей среде.
ИСТОЧНИК KP.RU