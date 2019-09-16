На шести дорогах Симферополя за выходные залатали ямы
На выходных в Симферополе отремонтировали шесть улиц. На трех из них с помощью пневмонабрызга залатали ямы.
Работы прошли на улицах: Киевская, Мокроусова и на проспекте Победы.
- Также дорожники заасфальтировали участки тротуара в Гагаринском парке, - рассказал директор муниципального предприятия МБУ «Город» Антон Подабед.
Благоустройство затронуло улицу Мате Залки. Рабочие отремонтировали тротуары и начали укладку плитки.
- Мы регулярно подсыпаем отработанным асфальтовым материалом те улицы, где в ближайшее время планируется полноценный ремонт дорог. Как правило, прибегаем к такой временной мере в частном секторе. Например, в субботу мы засыпали фамом ямы на улице Битумная, - добавил Подабед.
Каждый день в локальном ремонте дорог крымской столицы принимают участие 19 рабочих и 6 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU