На шести дорогах Симферополя за выходные залатали ямы

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-16T16:00:54+03:00

Также заасфальтировали некоторые участки в Гагаринском парке

Изменить размер текста: A A

На выходных в Симферополе отремонтировали шесть улиц. На трех из них с помощью пневмонабрызга залатали ямы.

Работы прошли на улицах: Киевская, Мокроусова и на проспекте Победы.

- Также дорожники заасфальтировали участки тротуара в Гагаринском парке, - рассказал директор муниципального предприятия МБУ «Город» Антон Подабед.

Благоустройство затронуло улицу Мате Залки. Рабочие отремонтировали тротуары и начали укладку плитки.

- Мы регулярно подсыпаем отработанным асфальтовым материалом те улицы, где в ближайшее время планируется полноценный ремонт дорог. Как правило, прибегаем к такой временной мере в частном секторе. Например, в субботу мы засыпали фамом ямы на улице Битумная, - добавил Подабед.

Каждый день в локальном ремонте дорог крымской столицы принимают участие 19 рабочих и 6 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU