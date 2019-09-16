2019-09-16T16:36:39+03:00
Политика

Крымский Избирком передал мандаты Жириновского, Аксенова и Шперова

Решение принято на основании их заявлений
Александра КОРШУНОВА
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Ранее их избрали в Госсовет РК. Фото: Facebook Сергея АксеноваРанее их избрали в Госсовет РК. Фото: Facebook Сергея Аксенова
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В Крыму избирательная комиссия передала депутатские мандаты Сергея Аксенова, Павла Шперова и Владимира Жириновского. Их ранее избрали в Государственный совет РК.

Как сообщил «КП-Крым» председатель Избиркома республики Михаил Малышев, решение принято на основании заявлений, которые написали политики.

- Мандат Сергея Аксенова (№1 в списке партии «Единая Россия») передали Галине Коноваленко, она по списку №36. А мандаты Владимира Жириновского (№1) и Павла Шперов (№2) переданы Дмитрию Каширину (№11) и Юрию Булке (№12), - уточнил Малышев.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение крымского парламента три кандидатуры на пост главы республики. Госсовет на эту должность рассмотрит Аксенова, Шперова, Богатыренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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