Бабуля "булки" качает: Пенсионерка в платочке сходила на тренажеры и стала звездой соцсетей

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-16T16:36:59+03:00

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В Симферополе бабушка стала звездой соцсетей после визита на площадку с уличными тренажерами, установленную в Гагаринском парке.

"Классическая" советская бабуля в косыночке бодро раскачивается на одном из тренажеров, не уступая в мастерстве девчушке напротив. Ролик длиной в полминуты набрал за несколько дней более 90 тысяч просмотров ВКонтакте.

Бабуля осваивает уличные тренажеры.Видео: Черный список Симферополь / ВКонтакте

- Реальная симферопольская бабуля! Теперь как-то стремно от спортзала отлынивать, - подписал видео автор.

- Бабуля "булки" качает, - отмечает в комментариях симферополец Влад.

- Когда сказали, что после 100 лет будут начислять пенсию один миллион рублей, - не скрывает сарказма Дмитрий.

- Бабуля старой советской закалки! Молодец! - похвалила пенсионерку Елена.

- Через лет 30 таких будет полно! У нас же сейчас ЗОЖ в моде,спортзалы и т.д. Так что ждем! - уверена Надежда.

Большинство интернет-пользователей считают, что бабушка - огонь, и всем надо брать с нее пример. Редакция "Комсомолки" прислушалась и отправилась за абонементами в спортзал.

ИСТОЧНИК KP.RU