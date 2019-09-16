2019-09-16T17:06:40+03:00
Общество

С Генуэзской крепости упала женщина и сломала ногу

К ней на помощь выехали спасатели
Александра КОРШУНОВА
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Ее нашли на тропе с сыпучим грунтом. Фото: пресс-служба МЧС РКЕе нашли на тропе с сыпучим грунтом. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Крыму со смотровой площадки Генуэзской крепости упала 45-летняя женщина. Она сломала ногу, к ней на помощь выехали спасатели.

По прибытии МЧСников пострадавшую обнаружили на тропе с сыпучим грунтом.

Кроме этого, в этот же день, в воскрсенье, на горе Мангуп со скалы упал человек и получил многочисленные травмы. Он не может самостоятельно передвигаться, поэтом попросил помощи спасателей.

- По прибытии они оказали молодому человеку первую помощь. На носилках эвакуировали его с горной местности и передали медработникам, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Напомним, турист с многочисленными травмами пролежал всю ночь в ущелье под Судаком. Его удалось эвакуировать спустя сутки после заявления о его пропаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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