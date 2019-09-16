С Генуэзской крепости упала женщина и сломала ногу
В Крыму со смотровой площадки Генуэзской крепости упала 45-летняя женщина. Она сломала ногу, к ней на помощь выехали спасатели.
По прибытии МЧСников пострадавшую обнаружили на тропе с сыпучим грунтом.
Кроме этого, в этот же день, в воскрсенье, на горе Мангуп со скалы упал человек и получил многочисленные травмы. Он не может самостоятельно передвигаться, поэтом попросил помощи спасателей.
- По прибытии они оказали молодому человеку первую помощь. На носилках эвакуировали его с горной местности и передали медработникам, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
Напомним, турист с многочисленными травмами пролежал всю ночь в ущелье под Судаком. Его удалось эвакуировать спустя сутки после заявления о его пропаже.
ИСТОЧНИК KP.RU