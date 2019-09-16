2019-09-16T17:33:28+03:00
Общество

Оторвалось ограждение: Жители Симферополя возмутились ремонтом набережной

Оказалось, такие «неполадки» находят потому, что работы еще не закончены [видео]
Александра КОРШУНОВА
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Кое где еще остались недоделанные места. Фото: скрин из видеоКое где еще остались недоделанные места. Фото: скрин из видео
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В социальных сетях появилось видео, как ребенок берет и поднимает одну из чугунных частей нового ограждения на набережной реки Салгир.

- Мы ходили, искали цаплю, хотели на нее посмотреть. Все это произошло около моста со стороны Вечного огня, в Гагаринском парке, - сообщил отец, который и вышел с ребенком на прогулку.

В социальных сетях незамедлительно обрушился шквал разнообразных комментариев.

Новое ограждение на набрежной реки Салгир в Симферополе.Автор: Евгений Краснов

- Ремонтники! Срочно приварите! Автор поста подал дурную идею, - написал Алексей.

- Это не ремонт некачественный, это ребенок силач, - высказалась Юлия.

- Так не трогайте и все в порядке будет, - резюмировал Виктор.

В свою очередь руководитель фирмы-подрядчика «Асгард» Игорь Анацкий сообщил «КП-Крым», что уже посмотрел это видео.

- Работа не объекте еще ведется, все будет сделано. Сейчас проходит специальное звено, которое все подчищает, приваривает. До завершения работ по первому этапу, куда входят и ограждения, у нас есть еще две недели, - уточнил Анацкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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