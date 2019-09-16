Оторвалось ограждение: Жители Симферополя возмутились ремонтом набережной
В социальных сетях появилось видео, как ребенок берет и поднимает одну из чугунных частей нового ограждения на набережной реки Салгир.
- Мы ходили, искали цаплю, хотели на нее посмотреть. Все это произошло около моста со стороны Вечного огня, в Гагаринском парке, - сообщил отец, который и вышел с ребенком на прогулку.
В социальных сетях незамедлительно обрушился шквал разнообразных комментариев.
Новое ограждение на набрежной реки Салгир в Симферополе.Автор: Евгений Краснов
- Ремонтники! Срочно приварите! Автор поста подал дурную идею, - написал Алексей.
- Это не ремонт некачественный, это ребенок силач, - высказалась Юлия.
- Так не трогайте и все в порядке будет, - резюмировал Виктор.
В свою очередь руководитель фирмы-подрядчика «Асгард» Игорь Анацкий сообщил «КП-Крым», что уже посмотрел это видео.
- Работа не объекте еще ведется, все будет сделано. Сейчас проходит специальное звено, которое все подчищает, приваривает. До завершения работ по первому этапу, куда входят и ограждения, у нас есть еще две недели, - уточнил Анацкий.
ИСТОЧНИК KP.RU