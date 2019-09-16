В Керчи спустя три дня нашли тело пропавшего в море подростка
В Крыму завершились поиски подростка, который пропал в Керчи, на берегу моря, в районе пансионата «Прибой». К сожалению, нашли лишь безжизненное тело - парнишка из Магнитогорска погиб.
- Тело нашли в окрестностях лагеря «Дельфин, в 50-метрах от берега, - сообщили «КП»-Крым» в пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
ЧП случилось 10 сентября, во второй половине дня.
В чрезвычайном ведомстве отметили, что трагедия произошла в тот день, когда было объявлено штормовое предупреждение.
Первым в воду полез 22-летний турист, но его захлестнула волна и ему на выручку кинулся его 15-летний брат.
Крымским спасателям удалось достать из моря старшего брата, а младший исчез среди высоких волн.
ИСТОЧНИК KP.RU