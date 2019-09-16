В Керчи спустя три дня нашли тело пропавшего в море подростка

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-16T18:07:38+03:00

Купаться можно когда море спокойно и только на оборудованных пляжах. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Крыму завершились поиски подростка, который пропал в Керчи, на берегу моря, в районе пансионата «Прибой». К сожалению, нашли лишь безжизненное тело - парнишка из Магнитогорска погиб.

- Тело нашли в окрестностях лагеря «Дельфин, в 50-метрах от берега, - сообщили «КП»-Крым» в пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

ЧП случилось 10 сентября, во второй половине дня.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что трагедия произошла в тот день, когда было объявлено штормовое предупреждение.

Первым в воду полез 22-летний турист, но его захлестнула волна и ему на выручку кинулся его 15-летний брат.

Крымским спасателям удалось достать из моря старшего брата, а младший исчез среди высоких волн.

ИСТОЧНИК KP.RU