В Симферополе началась уборка осенней листвы

СЕГОДНЯ 17:52 2019-09-16T18:48:28+03:00

Также на городские улицы и тротуары выходят подметальные машины. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

К работам привлекли почти 200 дворников

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В Симферополе стартовали работы по уборке осенней листвы. Каждый день этим занимаются 190 дворников и 12 единиц спецтехники.

Об этом рассказала начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Эльвира Евтухова.

За прошлые выходные уже очистили от листвы проспект Вернадского, улицы Маршала Василевского, Севастопольскую, Гаспринского, Киевскую, Воровского и Шмидта.

Помимо этого, в работах участвую и подметальные машины. Специальные пылесосы выходят на маршруты ранним утром, чистят проезжую часть и пешеходные зоны.

- Чистоту дворовых и придомовых территорий обеспечивают муниципальные унитарные предприятия «Киевский Жилсервис», «Железнодорожный Жилсервис» и «Центральный Жилсервис», а также управляющие кампании различной формы собственности, - отметила Евтухова.

ИСТОЧНИК KP.RU