В Симферополе началась уборка осенней листвы
В Симферополе стартовали работы по уборке осенней листвы. Каждый день этим занимаются 190 дворников и 12 единиц спецтехники.
Об этом рассказала начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Эльвира Евтухова.
За прошлые выходные уже очистили от листвы проспект Вернадского, улицы Маршала Василевского, Севастопольскую, Гаспринского, Киевскую, Воровского и Шмидта.
Помимо этого, в работах участвую и подметальные машины. Специальные пылесосы выходят на маршруты ранним утром, чистят проезжую часть и пешеходные зоны.
- Чистоту дворовых и придомовых территорий обеспечивают муниципальные унитарные предприятия «Киевский Жилсервис», «Железнодорожный Жилсервис» и «Центральный Жилсервис», а также управляющие кампании различной формы собственности, - отметила Евтухова.
ИСТОЧНИК KP.RU