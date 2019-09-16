Водовод от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи строят с опережением графика

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-16T18:28:52+03:00

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На Крымском полуострове полным ходом идет строительство тракта водоподачи, который протянется от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи.

- Эксперты Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости строительства участков тракта водоподачи, по итогам проверки выданы положительные заключения, - сообщает «Крымская газета».

Специалисты отметили, что новое сооружение не окажет негативного влияния на экологическую обстановку в регионе.

Объект солидный, что и говорить: стоимость заключенного государственного контракта составляет 18,9 миллиарда рублей. Гарантированный период эксплуатации - тридцать лет.

Работы на важном объекте идут круглые сутки, в две смены, что позволяет не только выдержать график, но и даже идти с небольшим опережением.

ИСТОЧНИК KP.RU