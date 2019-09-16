Водовод от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи строят с опережением графика
На Крымском полуострове полным ходом идет строительство тракта водоподачи, который протянется от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи.
- Эксперты Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости строительства участков тракта водоподачи, по итогам проверки выданы положительные заключения, - сообщает «Крымская газета».
Специалисты отметили, что новое сооружение не окажет негативного влияния на экологическую обстановку в регионе.
Объект солидный, что и говорить: стоимость заключенного государственного контракта составляет 18,9 миллиарда рублей. Гарантированный период эксплуатации - тридцать лет.
Работы на важном объекте идут круглые сутки, в две смены, что позволяет не только выдержать график, но и даже идти с небольшим опережением.
ИСТОЧНИК KP.RU