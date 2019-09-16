2019-09-16T20:10:22+03:00
Общество

В Крыму проверили наличие вакцины от бешенства

Вопрос прививок для населения обрел особую актуальность после того, как на полуострове волк напал на человека
Галина КОВАЛЕНКО
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Волки - опасные хищники. Фото: Сергей ЖдановВолки - опасные хищники. Фото: Сергей Жданов
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В Крыму проверили наличие препаратов для вакцинирования людей от бешенства, после того, как на человека напал волк. Жертву хищника пришлось госпитализировать для прохождения необходимых в таких случаях медицинских процедур и обследования.

- В регионе в достаточном количестве вакцина для прививания населения от бешенства, - сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Крым.

Нужно отметить, что хищников можно встретить по всему полуострову, но больше всего их в Джанкойском и Ленинском районах.

На правительственном уровне в Республике Крым уже поднимался вопрос об отстреле серых хищников. В правительстве Крыма заявили, что сейчас в регионе обитает 284 волка, планировалось отстрелять порядка 220 хищных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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