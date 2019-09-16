В Симферополе 17 сентября частично отключат свет

СЕГОДНЯ 21:02 2019-09-16T21:29:32+03:00

Света не будет весь день. Фото: архив "КП"

Электричество пропадет с 8.00 до 17.00

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17 сентября, в столице Республики Крым произойдет плановое отключение света.

Электричество в Симферополе исчезнет с восьми утра до пяти вечера.

Специалисты ГУП «Крымэнерго» будут производить плановые ремонтные работы: приводить в порядок столбы, трансформаторы и другое оборудование.

Где в Симферополе 17 сентября не будет света:

улица Беспалова, 13-27(нечет);

улица Первомайская, 6, 6а, 8, 1-15(нечет);

переулок Ломоносова, 14/16;

улица Лескова, 35, 37;

улица Рылеева, 8-12(чет), 15-21(нечет);

улица Софьи Перовской, 2-46(чет), 1-37(нечет);

переулок Пирогова, 4-8(чет), 3-5(нечет)

Каменский массив - садовые товарищества «Здоровье», «Мелиоратор», «Ударник», «Лаванда», «Ремонтник», «Вымпел».

ИСТОЧНИК KP.RU