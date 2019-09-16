В Симферополе 17 сентября частично отключат свет
17 сентября, в столице Республики Крым произойдет плановое отключение света.
Электричество в Симферополе исчезнет с восьми утра до пяти вечера.
Специалисты ГУП «Крымэнерго» будут производить плановые ремонтные работы: приводить в порядок столбы, трансформаторы и другое оборудование.
Где в Симферополе 17 сентября не будет света:
улица Беспалова, 13-27(нечет);
улица Первомайская, 6, 6а, 8, 1-15(нечет);
переулок Ломоносова, 14/16;
улица Лескова, 35, 37;
улица Рылеева, 8-12(чет), 15-21(нечет);
улица Софьи Перовской, 2-46(чет), 1-37(нечет);
переулок Пирогова, 4-8(чет), 3-5(нечет)
Каменский массив - садовые товарищества «Здоровье», «Мелиоратор», «Ударник», «Лаванда», «Ремонтник», «Вымпел».
ИСТОЧНИК KP.RU