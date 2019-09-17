2019-09-17T09:24:02+03:00
Общество

Во вторник крымский парламент начнет работу в новом составе

Первое заседание состоится в 10 часов утра
Александра КОРШУНОВА
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Государственный совет Республики КрымГосударственный совет Республики КрымФото: Анастасия ЖУКОВА
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Госсовет Крыма во вторник, 17 сентября, начнет работу в новом составе. Соответствующее постановление подписал председатель парламента Владимир Константинов.

Первое заседание состоится в 10 часов утра в зале на втором этаже Госсовета Крыма.

Напомним, Избирком Крыма передал мандаты Жириновского, Аксенова и Шперова. Они отказались от них с помощью заявлений.

Их места в парламенте займут Юрий Булка, Галина Коноваленко и Дмитрий Каширин.

А до этого президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение крымского парламента три кандидатуры на пост главы республики. Госсовет на эту должность рассмотрит Аксенова, Шперова, Богатыренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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