Во вторник крымский парламент начнет работу в новом составе
Госсовет Крыма во вторник, 17 сентября, начнет работу в новом составе. Соответствующее постановление подписал председатель парламента Владимир Константинов.
Первое заседание состоится в 10 часов утра в зале на втором этаже Госсовета Крыма.
Напомним, Избирком Крыма передал мандаты Жириновского, Аксенова и Шперова. Они отказались от них с помощью заявлений.
Их места в парламенте займут Юрий Булка, Галина Коноваленко и Дмитрий Каширин.
А до этого президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение крымского парламента три кандидатуры на пост главы республики. Госсовет на эту должность рассмотрит Аксенова, Шперова, Богатыренко.
ИСТОЧНИК KP.RU