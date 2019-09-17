В Крыму пытались сжечь камеру фиксации нарушений ПДД
В Белогорском районе Крыма произошло небольшое ЧП. Там горел столб, на котором находилась камера фиксации нарушений правил дорожного движения.
Есть даже фотография, по ней видно, что один из молодых людей держит в право руке ведро. Теперь пользователи социальных сетей пытаются выявить нарушителей.
Конечно, кто-то выдвинул версию о поджоге, вокруг этого сразу начался ажиотаж. Но вот в крымском ГИБДД эту информацию пока не подтвердили.
Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
- По предварительной информации, непосредственно под электроопорой, на которой находится видеокамера Центра автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД МВД по Республике Крым, загорелась автопокрышка, - сообщили в ГИБДД,
Как пишет ForPost сама камера не пострадала.
ИСТОЧНИК KP.RU