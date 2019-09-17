2019-09-17T10:37:19+03:00
Общество

В Крыму пытались сжечь камеру фиксации нарушений ПДД

Полиция разбирается в произошедшем
Александра КОРШУНОВА
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Причины пожара выясняются. Фото: группа «Автопартнер Крым»/ВконтактеПричины пожара выясняются. Фото: группа «Автопартнер Крым»/Вконтакте
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В Белогорском районе Крыма произошло небольшое ЧП. Там горел столб, на котором находилась камера фиксации нарушений правил дорожного движения.

Есть даже фотография, по ней видно, что один из молодых людей держит в право руке ведро. Теперь пользователи социальных сетей пытаются выявить нарушителей.

Конечно, кто-то выдвинул версию о поджоге, вокруг этого сразу начался ажиотаж. Но вот в крымском ГИБДД эту информацию пока не подтвердили.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

- По предварительной информации, непосредственно под электроопорой, на которой находится видеокамера Центра автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД МВД по Республике Крым, загорелась автопокрышка, - сообщили в ГИБДД,

Как пишет ForPost сама камера не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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