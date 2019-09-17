Под Феодосией военная техника подмяла легковушку
На трассе «Таврида», недалеко от Керчи, произошла авария. Там перед поворотом на Владиславовку рано утром легковушка столкнулась с колонной военной техники.
БТР ударил машину сзади, а она врезалась в военный грузовик, пишет Керчь.ФМ.
Местный житель сообщил, что сейчас по дороге идут большие колонных техники, а в них встраиваются легковые машины.
Возможно, это и проводит к авариям.
Конечно, в результате ДТП военная техника остановилась, а это еще больше затруднило движение.
Кстати, вдоль федеральной трассы "Таврида" хотят создать придорожную инфраструктуру. Сейчас уже объявили конкурс и ищут инвестора для выполнения работ.
ИСТОЧНИК KP.RU