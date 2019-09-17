2019-09-17T12:45:27+03:00
Происшествия

Под Феодосией военная техника подмяла легковушку

По трассе идут большие колонны
Александра КОРШУНОВА
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Информации о пострадавших пока нет. Фото: Керчь.ФМИнформации о пострадавших пока нет. Фото: Керчь.ФМ
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На трассе «Таврида», недалеко от Керчи, произошла авария. Там перед поворотом на Владиславовку рано утром легковушка столкнулась с колонной военной техники.

БТР ударил машину сзади, а она врезалась в военный грузовик, пишет Керчь.ФМ.

Местный житель сообщил, что сейчас по дороге идут большие колонных техники, а в них встраиваются легковые машины.

Возможно, это и проводит к авариям.

Конечно, в результате ДТП военная техника остановилась, а это еще больше затруднило движение.

Кстати, вдоль федеральной трассы "Таврида" хотят создать придорожную инфраструктуру. Сейчас уже объявили конкурс и ищут инвестора для выполнения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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