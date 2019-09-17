Под видом чая: Из Краснодарского края в Крым пытались провезти опасный спирт
Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе фуру, которая ехала из Краснодарского края. Как выяснилось, в ней под видом чая перевозили больше 7 тонн этилового спирта.
Чуть позже уже в Джанкое остановили еще один грузовик, в котором нашли и изъяли партию фальсифицированной водки «Арбатская» и «Финская» без марок акцизного сбора. На продукцию не было никаких документов.
Силовики ищут остальных причастных к делу. Фото: пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю
- После этого силовики выявили склад с незаконным алкоголем. Там обнаружили несколько тысяч бутылок готовой к реализации фальсифицированной водки «Нефть», «Морошка», коньяка «Дербент», «Кенигсберг», «Лезгинка» без марок акцизного сбора, а также более 1,5 тонн этилового спирта, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Сейчас проводятся розыскные мероприятия и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Крыму нашли "паленый" алкоголь.Видео: пресс-служба УФСБ Росии по республике Крым и Севастополю! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU