Мы за него страдали: Константинов выступил против переименования Крыма

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-17T12:38:18+03:00

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Крыму хватает проблем и без переименования региона в Тавриду. Кроме того, Крым сегодня знают во всем мире, а его переименование приведет к путанице и необходимости объяснять, что когда-то Таврида имела другое название.

Так считает спикер парламента республики Владимир Константинов. Своими мыслями на этот счет он поделился после сегодняшнего заседания Госсовета.

По словам Константинова, название Республика Крым было выстрадано и прошло через сердца всех жителей полуострова, которые боролись за него.

А еще, уверен спикер, жители полуострова отличаются здоровым консерватизмом и придерживаются традиций. Поэтому спекуляции на тему переименования региона – недопустимы.

Ранее в национально-культурной автономии крымских греков предложили присвоить региону двойное название – «Республика Крым – Таврида». Вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании региона. На странице КП-Крым в социальной сети «ВКонтакте» также проходит голосование, посвященное теме переименования республики. Более 76% респондентов высказались против инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU