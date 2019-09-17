В Симферополе сожгли 10 килограммов элитных сыров

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-17T13:44:13+03:00

На продукцию не было никаких документов. Фото: пресс-служба Россельхознадзора Крыма

Их нашли на одном из рынков крымской столицы

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В Симферополе на Куйбышевском рынке нашли 10 килограммов незаконных сыров. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, на продукции не было маркировки и не обозначен срок годности.

Помимо этого, эти сыры вообще запрещены к ввозу на территорию России. А это продукция таких популярных сортов, как Бри, Камамберт, Олд Амстердам и другие.

- Собственник не предоставил на сыры ветеринарных сертификатов и других документов, которые бы подтверждали их происхождение, качество и безопасность продукции, - уточнили в ведомстве.

Сыры изъяли и сожгли в печи-инсинераторе «Хурикан-150».

ИСТОЧНИК KP.RU