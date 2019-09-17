Ко Дню учителя ялтинские педагоги получат поощрение

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-17T14:01:00+03:00

В будущем хотят добавить и другие меры соцподдержки Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ялте ко Дню учителя педагогам выделят единовременную социальную выплату. В общей сложности деньги получат 1,2 тысячи человек. Такое постановление подписал глава администрации города Алексей Челпанов.

- В прошлом году ко Дню учителя ежемесячную муниципальную надбавку начали получать молодые специалисты. По пять тысяч рублей, на протяжении девяти учебных месяцев, выплачивают педагогам до 35 лет, - сообщил начальник Управления образования Администрации города Ялта Ренард Кутковский.

Также в будущем планируется выделять дополнительную надбавку всем педагогам Ялты.

Кроме этого, хотят сделать премию и за особые успехи в работе.

Кстати, севастопольские учителя получат прибавку в две тысячи рублей. На доплату могут рассчитывать педагоги, которые прошли обучение в системе МЭШ.

ИСТОЧНИК KP.RU