Запрет на костры: В Крыму до 20 сентября объявили пожарную опасность

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-17T15:17:11+03:00

Будьте осторожны в лесах и рядом с сухой травой Фото: "КП" Архив

Также нельзя использовать пиротехнические изделия

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В Крыму с 17 по 20 сентября объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Поэтому МЧС просит жителей и гостей полуострова соблюдать необходимые меры безопасности.

ВАЖНО

Запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы в лесу рядом с деревьями, сухой травой и оставлять открытый огонь без присмотра;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

В случае возникновения ЧП звоните по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU