Запрет на костры: В Крыму до 20 сентября объявили пожарную опасность
В Крыму с 17 по 20 сентября объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Поэтому МЧС просит жителей и гостей полуострова соблюдать необходимые меры безопасности.
ВАЖНО
Запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы в лесу рядом с деревьями, сухой травой и оставлять открытый огонь без присмотра;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;
- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
В случае возникновения ЧП звоните по номеру 101.
ИСТОЧНИК KP.RU