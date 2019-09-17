В Симферопольском районе с обрыва рухнула машина с младенцем
В районе села Кизиловое, под Симферополем произошла авария. Там с обрыва рухнула, а после этого перевернулась Toyota Аvensis.
Там в этот момент находилась женщина с ребенком.
Пострадавшую женщину отвезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС РК
К ним на помощь немедленно выехали сотрудники МЧС.
Оказалось, что машина покатилась с обрыва и перевернулась. В результате 61-летняя женщина и младенец получили множественные травмы. Ребенка удалось достать из машины до приезда спасателей, а вот женщина оказалась заблокирована в машине.
- Спасатели с помощью гидравлического оборудования вытащили пострадавшую из легкового автомобиля и передали ее сотрудникам скорой помощи для госпитализации, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.
ИСТОЧНИК KP.RU