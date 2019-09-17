2019-09-17T15:36:25+03:00
Происшествия

В Симферопольском районе с обрыва рухнула машина с младенцем

За рулем была 61-летняя женщина [фото]
Александра КОРШУНОВА
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На помощь выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС РКНа помощь выехали спасатели. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В районе села Кизиловое, под Симферополем произошла авария. Там с обрыва рухнула, а после этого перевернулась Toyota Аvensis.

Там в этот момент находилась женщина с ребенком.

Пострадавшую женщину отвезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавшую женщину отвезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС РК

К ним на помощь немедленно выехали сотрудники МЧС.

Оказалось, что машина покатилась с обрыва и перевернулась. В результате 61-летняя женщина и младенец получили множественные травмы. Ребенка удалось достать из машины до приезда спасателей, а вот женщина оказалась заблокирована в машине.

- Спасатели с помощью гидравлического оборудования вытащили пострадавшую из легкового автомобиля и передали ее сотрудникам скорой помощи для госпитализации, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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