Дожди и грозы: Прогноз погоды в Крыму на 18 сентября

СЕГОДНЯ 07:28 2019-09-18T07:28:13+03:00

Ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду

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В Симферополе 18 сентября переменная облачность. Ночью осадков не будет, а вот днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 14…16 градусов, днем 25…27 градусов.

В Севастополе в среду также переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 15…17°, днем 23…25°.

На Южном берегу Крыма сегодня временами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 25…27°.

В Керчи 18 сентября также ночью без осадков, а днем дождь. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем юго-западный с переходом на северо-западный 12-17 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью 14…16°, днем 25…27°.

ИСТОЧНИК KP.RU