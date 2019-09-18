2019-09-18T07:28:13+03:00
Общество

Дожди и грозы: Прогноз погоды в Крыму на 18 сентября

Ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Прекрасный КоктебельПрекрасный КоктебельФото: Юрий ЮГАНСОН
Изменить размер текста:

В Симферополе 18 сентября переменная облачность. Ночью осадков не будет, а вот днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 14…16 градусов, днем 25…27 градусов.

В Севастополе в среду также переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 15…17°, днем 23…25°.

На Южном берегу Крыма сегодня временами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 25…27°.

В Керчи 18 сентября также ночью без осадков, а днем дождь. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем юго-западный с переходом на северо-западный 12-17 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью 14…16°, днем 25…27°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымчане смогут снимать наличку с банковских карт на кассах магазинов
В среду в Симферополе перекроют улицу 51-й Армии
На Крым надвигается похолодание
Чешские предприниматели захотели строить в Крыму гостиницы
Эпатажная звезда балета Полунин лично проведет экзамен для новой Академии хореографии Севастополя
Крымские заводы по производству асфальта ждет обновление
Вместо петуний в Симферополе высадят хризантемы
Это уже 22-й выброс дельфина: В Судаке на пляже нашли белобочку
Севастопольские спасатели вытащили из горящей квартиры мужчину
"Вообще стыд потеряла": Крымчан возмутила фотосессия девушки в кружевном белье в автосалоне
Из-за «Кросса нации» в Симферополе перекроют улицу Воровского
В Симферопольском районе с обрыва рухнула машина с младенцем
Запрет на костры: В Крыму до 20 сентября объявили пожарную опасность
Ко Дню учителя ялтинские педагоги получат поощрение
В Симферополе сожгли 10 килограммов элитных сыров