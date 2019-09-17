Вместо петуний в Симферополе высадят хризантемы
В Симферополе на площади Ленина началась высадка хризантем. Этим занимаются четыре работника «Горзеленхоза».
Раньше на этих клумбах росли петунии, но сезон их цветения уже завершился. Поэтому и было принято решение посадить многолетники-хризантемы.
- Сотни новых кустов будут цвести до поздней осени. Этот вид растений подходит для высадки в местах, куда попадает много прямого солнечного света, - рассказал директор МБУ Александр Чернов.
Кстати, первую часть цветов уже высадили в клубах около Академического музыкального театра неделю назад.
Напомним, в крымской столице в связи с проведением "Кросса нации" 21 сентября перекроют улицу Воровского. Ограничение начнет деййствовать с утра и продлится до обеда.
ИСТОЧНИК KP.RU