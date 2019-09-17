Вместо петуний в Симферополе высадят хризантемы

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-17T17:13:09+03:00

Вот такая красота будут радовать местных жителей. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Новые цветы будут красоваться на площади Ленина

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В Симферополе на площади Ленина началась высадка хризантем. Этим занимаются четыре работника «Горзеленхоза».

Раньше на этих клумбах росли петунии, но сезон их цветения уже завершился. Поэтому и было принято решение посадить многолетники-хризантемы.

- Сотни новых кустов будут цвести до поздней осени. Этот вид растений подходит для высадки в местах, куда попадает много прямого солнечного света, - рассказал директор МБУ Александр Чернов.

Кстати, первую часть цветов уже высадили в клубах около Академического музыкального театра неделю назад.

Напомним, в крымской столице в связи с проведением "Кросса нации" 21 сентября перекроют улицу Воровского. Ограничение начнет деййствовать с утра и продлится до обеда.

ИСТОЧНИК KP.RU