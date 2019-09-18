В среду в Симферополе перекроют улицу 51-й Армии

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-18T09:05:06+03:00

Ограничение будет действовать с 9.00 до 10.30

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В среду, 18 сентября, в Симферополе в связи с проведением праздничных мероприятий перекроют улицу 51-й Армии.

Ограничение для водителей будет действовать с 9.00 до 10.30.

Движение закроют на участке от пересечения с улицей Фурманова до Суходольной. Там пройдут торжество в честь годовщины 51-й Армии.

По программе запланирована церемония возложения цветов к памятнику воинам, которые освобождали крымскую столицу от немецко-фашистских захватчиков.

КСТАТИ

В Симферополе с утра и до обеда 21 сентября перекроют улицу Воровского в связи с проведением «Кросса нации». Там также нельзя будет парковать автомобили. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU