2019-09-18T09:05:06+03:00
Общество

В среду в Симферополе перекроют улицу 51-й Армии

Ограничение будет действовать с 9.00 до 10.30
Александра КОРШУНОВА
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Заранее планируйте свой маршрутЗаранее планируйте свой маршрутФото: архив "КП"
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В среду, 18 сентября, в Симферополе в связи с проведением праздничных мероприятий перекроют улицу 51-й Армии.

Ограничение для водителей будет действовать с 9.00 до 10.30.

Движение закроют на участке от пересечения с улицей Фурманова до Суходольной. Там пройдут торжество в честь годовщины 51-й Армии.

По программе запланирована церемония возложения цветов к памятнику воинам, которые освобождали крымскую столицу от немецко-фашистских захватчиков.

КСТАТИ

В Симферополе с утра и до обеда 21 сентября перекроют улицу Воровского в связи с проведением «Кросса нации». Там также нельзя будет парковать автомобили. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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