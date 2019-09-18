В среду в Симферополе перекроют улицу 51-й Армии
В среду, 18 сентября, в Симферополе в связи с проведением праздничных мероприятий перекроют улицу 51-й Армии.
Ограничение для водителей будет действовать с 9.00 до 10.30.
Движение закроют на участке от пересечения с улицей Фурманова до Суходольной. Там пройдут торжество в честь годовщины 51-й Армии.
По программе запланирована церемония возложения цветов к памятнику воинам, которые освобождали крымскую столицу от немецко-фашистских захватчиков.
КСТАТИ
В Симферополе с утра и до обеда 21 сентября перекроют улицу Воровского в связи с проведением «Кросса нации». Там также нельзя будет парковать автомобили. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU