Эпатажная звезда балета Полунин лично проведет экзамен для новой Академии хореографии Севастополя

СЕГОДНЯ 19:47 2019-09-17T19:48:34+03:00

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В Севастополе 22 сентября пройдет отбор детей в Академию хореографии, созданную в городе-герое летом 2019 года. Смотр проведет лично новоназначенный директор Академии Сергей Полунин - звезда мирового балета, хоть и со скандальной славой: в том числе, из-за эпатажных татуировок. Так, у Полунина на груди красуется портрет Владимира Путина, а на руках - гербы России и Украины.

Первый этап отбора в Академию уже состоялся в августе этого года. По итогам 20 детей получили бюджетные места в учебном заведении. Детишки уже успели встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

- Я прилечу в Севастополь, чтобы лично отобрать 10 девчонок и мальчишек 1-2 классов на подготовительное отделение. Эти дети будут учиться в Академии хореографии на гранты моего Благотворительного фонда. Жду всех! Даже тех, кого не приняли в Академию по итогам августовских экзаменов, - приводит ForPost слова Полунина.

Экзамены пройдут в Севастопольском академическом театре танца им. Вадима Елизарова. Регистрация - с 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU