2019-09-18T09:47:21+03:00
Экономика

Крымчане смогут снимать наличку с банковских карт на кассах магазинов

Пока сроки запуска такой услуги неизвестны
Александра КОРШУНОВА
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Жители Крыма смогут снимать наличные деньги с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Как рассказал руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута, пока сроки запуска этой услуги в регионе неизвестны.

Все будет зависеть от готовности банков, которые участвуют в этом эксперименте, пишут "Известия".

- Снятие наличные на кассах магазинов будет востребовано в Крыму, ведь на полуострове нет достаточного количества банкоматов. Тем более, большую часть покупок местные жители совершают за наличный расчет, - отметил эксперт РУ им. Г.В Плеханова Денис Домащенко.

Напомним, на данный момент в Крыму работают такие банки, как «РНКБ», «Генбанк», «Индустриальный Сберегательный банк», «Севастопольский морской банк», «Черноморский банк развития и реконструкции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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